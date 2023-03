Checo Pérez y Max Verstappen quieren mantener la era de Red Bull en la F1

Con 17 victorias en las 22 carreras de 2022, Red Bull no tuvo rival para imponer su dominio en la Fórmula Uno. Max Verstappen y Sergio Pérez se combinaron para darle el primer Campeonato de Constructores al equipo austríaco desde 2013. Pero la misión no ha terminado.

Pese a los roces internos que hubo desde el Gran Premio de Mónaco del año pasado, el Bicampeón del Mundo y la leyenda mexicana se perfilan para volver a adueñarse de la categoría reina con un RB19 que luce superior a los otros monoplazas.

Mad Max es el rival a vencer, no hay ninguna duda. No obstante, el primer gran rival que enfrentará a lo largo de la temporada será Checo, quien no duda en mirar hacia el trono de la F1 y buscar ocuparlo.

El jalisciense se quedó a un paso del Subcampeonato en 2022, por lo que este año debe de ser de revancha. Además, la misma presión que hay sobre el #11 en el equipo obligan a que su campaña sea casi perfecta.

Parte del riesgo que corre Pérez Mendoza se da por la llegada de Daniel Ricciardo, quien vuelve a casa luego de cinco años, aunque ahora lo hace como piloto de pruebas, a la espera de una falla del tricolor.

