Chris Horner sobre rivalidad entre Red Bull y Ferrari: 'Está muy reñido, hemos visto grandes carreras'

Cada vez más la distancia entre el líder de la temporada, Charles Leclerc, y el Campeón, Max Verstappen, se reduce a un paso que sólo le conviene a Red Bull. En cinco carreras, en las que 'presume' dos retiros, el neerlandés ha sabido arreglárselas para teñir el rojo intenso de Ferrari de un azul marino que pretende dominar la Fórmula Uno.

Y el #1, joven aún, pero con el coraje de un piloto que promete ser histórico, ya sabe de peleas. En 2021, Mad Max se fajó ante Lewis Hamilton y le ganó con un nocaut que será recordado por la eternidad.

Por ello, el noble monegasco de Il Cavallino Rampante parece un rival más accesible para remontar.

"Queda mucho campeonato. La cosa está muy reñida con Ferrari y hemos visto muy buenas carreras. Se palpa el gran respeto que Charles y Max se tienen, disfrutan competir entre ellos", comentó Christian Horner, jefe de Red Bull, apenas la semana pasada, en la pausa antes de aterrizar en Barcelona.

"Yo anhelaba no tener otro año tan competitivo como el anterior, pero todo indica que éste también se definirá hasta el final", añadió el mandamás de la escudería austriaca, recordando el episodio en Abu Dhabi, última fecha de la campaña anterior, a la que Verstappen y Hamilton llegaron empatados y en la que el neerlandés se coronó.

El Circuito de Barcelona le sienta bien al actual monarca del Gran Circo, pues de siete carreras ha subido al podio en cinco. Además, es un hito en su evolución como profesional, ya que en 2016 se llevó su primer Gran Premio y se convirtió en el ganador más precoz en la F1.

No obstante, desde ese momento no ha subido a lo más alto del podio en España, con dos segundos lugares, otro par como tercer y un abandono, algo no tan halagador si quiere seguir recortando distancia.

La pista catalana es bien conocida por los pilotos, ya que es el escenario de las pruebas de pretemporada. En los tests de febrero, Ferrari dio el aviso como el equipo más rápido.

"Siempre había dicho que, si ganaba el campeonato, mi objetivo en la Fórmula Uno habría sido cumplido. Todo lo que venga después de esto es un extra y lo voy a disfrutar", señaló Max a inicio de la semana, lanzando un breve amenaza a Ferrari: "Voy a gozar en cada pista y remontar los 19 puntos de desventaja".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: F1: ASTON MARTIN PRESENTÓ UN AUTO SIMILAR AL DE RED BULL