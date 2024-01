"Con un gran trabajo, no hay razón para no renovarlo": Horner sobre Checo en 2025

El directivo de Red Bull, Christian Horner, confesó que si el volante mexicano, Sergio Pérez, tiene grandes actuaciones en la temporada 2024, podrían ofrecerle una renovación de contrato para mantenerlo en el monoplaza hasta 2025.

En declaraciones realizadas al sitio oficial de la Fórmula 1, el jefe de Red Bull Racing señaló que no tienen prisa para elegir al futuro compañero de Max Verstappen y señaló que 'Checo', quien culmina su contrato en el 2024, pudiera continuar en la escudería, pero solo si demuestra que está a la altura del automóvil.

"La situación de lujo en la que nos encontramos es que no tenemos prisa. Tenemos muchas opciones. Creo que es el asiento que Checo no debe perder. Él es a quien respaldamos, es nuestro piloto para 2024. Si hace un gran trabajo [este] año, no hay razón para que no lo extendamos hasta 2025. Pero se basaría únicamente en lo que logre durante lo que será una gran parte de la temporada", comentó.

Por otra parte, Horner reveló que la principal debilidad de Pérez en la campaña 2023 fue su rendimiento en las clasificaciones, por lo que indicó que el azteca tiene que mejorar en este aspecto para aspirar a ganar más carreras.

"Es inevitable que quieras que tus dos autos estén lo más juntos posible. Checo, su ritmo de carrera y su carrera han sido muy fuertes en muchas ocasiones. Su actuación en la clasificación es el área en la que debe centrarse durante el invierno. De eso es muy consciente, que tiene que mejorar su promedio de clasificación para no tener que venir desde tan atrás", expresó.

