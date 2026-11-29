Noel León, piloto de Fórmula 2, en el podio de Qatar | AFP

El piloto de Campos Racing se consolidó en el quinto lugar del campeonato y mantiene opciones de escalar posiciones en Abu Dhabi

El mexicano Noel León cerró su participación en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 2 con un segundo lugar en la carrera principal. El piloto de Campos Racing consiguió su segundo podio del fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail, donde el irlandés Alex Dunne se llevó la victoria.

León aprovechó una carrera marcada por las estrategias de neumáticos y las interrupciones para mantenerse entre los primeros lugares. El alemán Oliver Goethe completó el podio, mientras que el también mexicano Rafael Villagómez protagonizó un fuerte accidente que obligó a detener la competencia.

Noel León, piloto de Fórmula 2, en el podio de Qatar | AFP

Así consiguió Noel León su segundo podio en Qatar

El piloto mexicano comenzó la prueba desde la quinta posición y ganó un puesto durante la largada, en la que Ugo Ugochukwu, quien partió desde la pole position, tuvo problemas para arrancar su monoplaza.

En la séptima vuelta, Rafael Villagómez perdió el control de su automóvil tras pasar por uno de los lavaderos del circuito y se impactó contra las barreras de protección. El incidente provocó la aparición del auto de seguridad y posteriormente una bandera roja para reparar las protecciones.

La neutralización favoreció la estrategia de Noel León, Alex Dunne y Oliver Goethe, quienes aprovecharon las condiciones de carrera para realizar sus respectivas paradas en pits. Tras la reanudación, el mexicano se mantuvo detrás del irlandés hasta cruzar la bandera a cuadros.

Noel León en celebración en la Fórmula 2 | X: @Formula2

¿En qué posición marcha Noel León en el campeonato de Fórmula 2?

Con su actuación en Qatar, Noel León llegó a 157 puntos y se consolidó en la quinta posición del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 2, a 18 unidades del italiano Gabriele Mini, quien ocupa el cuarto puesto.

Por su parte, Alex Dunne asumió el liderato del campeonato con 219 puntos, seguido de Nikola Tsolov con 213 y Rafael Camara con 207. El brasileño ya no participa en la categoría tras incorporarse a la Fórmula 1 con Haas.

Noel León tendrá una última oportunidad de mejorar su posición en la clasificación general durante el Gran Premio de Abu Dhabi. El Circuito de Yas Marina albergará la fecha definitiva de la temporada, en la que el mexicano buscará cerrar su participación entre los cuatro mejores pilotos de la categoría.