¡Nueva polémica en Mercedes! Así fue la caótica victoria que Antonelli ofreció a Russell en el Gran Premio de Qatar

El italiano superó a su compañero de equipo, en una nueva crisis de las Flechas Plateadas

Andrea Kimi Antonelli logró la décima victoria de su temporada ganadora del título de Fórmula 1 el domingo después de ofrecer renunciar a ella a su compañero de equipo George Russell en el Gran Premio de Qatar.

Russell lideró desde la pole position, ayudado por órdenes de equipo de Mercedes que impidieron que Antonelli lo desafiara, pero comenzó a tener problemas con objetos que quedaron debajo de su auto y que lo estaban ralentizando.

Podría interesarte Fórmula 1 El presidente de la FIA estigmatiza a México y Brasil en el GP de Catar

Los intentos de Mercedes por regresarlo a la competencia llevaron a una parada lenta que le entregó a Antonelli el liderato. El italiano pronto se escapó pero ofreció dejar pasar a Russell y Mercedes se negó, diciendo que la brecha entre ellos era demasiado grande. Antonelli volvió a preguntar una vez más antes del final: "¿Están seguros de que no quieren que haga nada?".

Russell dijo después de la carrera que no habría aceptado la victoria si se la hubieran entregado. Después de una temporada marcada por problemas del auto y sus propios errores, el problema de hoy fue “uno para agregar a la lista — como que simplemente resume este año”, dijo.

Antonelli en el Gran Premio de Qatar 2026 | AP

Russell agregó que creía que lo que había debajo de su auto había venido de un cartel al costado de la pista que quedó hecho pedazos por un auto fuera de control en la primera vuelta, y cuestionó la decisión de no emitir antes una desaceleración con un Virtual Safety Car para despejar la pedacería.

“Lo siento por George”, dijo Antonelli. “Habría sido una buena batalla en la carrera”. Oscar Piastri fue tercero para McLaren después de acercarse al afectado Russell en las últimas etapas. Por lo demás, sin embargo, Mercedes fue mucho más rápido que el resto.

Mercedes advierte 'basta de correr'

Fue la primera victoria de Antonelli desde el Gran Premio de Estados Unidos el mes pasado, y su primera como campeón después de que aseguró el título en la siguiente carrera en México. Russell no ha ganado en siete carreras pero logró su primer podio desde septiembre.

Antonelli celebra la victoria en el Gran Premio de Qatar 2026 | AP

Las órdenes de equipo inyectaron un elemento de controversia en lo que por lo demás fue un desfile de victoria para Mercedes cerca del final de una temporada en la que el equipo ha asegurado los títulos de pilotos y de constructores.

Russell contuvo a Antonelli al inicio pero no pudo sacudirse a su compañero de equipo italiano y pronto preguntó por la radio si un aparente acuerdo previo a la carrera todavía se aplicaba. El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, les dijo a ambos pilotos “basta de correr”, y Antonelli se echó atrás.

El campeón parecía más rápido que Russell, recuperándose con facilidad cuando el tráfico en la parada en pits lo dejó más atrás. Cuando le entregaron el liderato por la parada lenta de Russell, se escapó con facilidad.

"Avísenme si quieren que lo deje pasar al final”, le preguntó Antonelli al equipo mientras lideraba por casi 15 segundos. Mercedes no lo quiso, diciéndole a Antonelli que Russell estaba simplemente demasiado lejos en segundo.