Memo Rojas explota contra el presidente de la FIA, exige disculpas por polémica comparación sobre México

Mohammed Ben Sulayem lanzó críticas sobre México y Brasil | F1 - Especial

El desafortunado comentario de Mohammed Ben Sulayem provocó la indignación del piloto mexicano Memo Rojas, quien pidió al dirigente ofrecer una disculpa

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, protagonizó un momento incómodo durante el Gran Premio de Qatar 2026. Después de la clasificación, el directivo se acercó a George Russell y Lando Norris y les lanzó una pregunta que rápidamente generó indignación: "¿Qué es más peligroso? ¿Estar aquí, en México o Brasil? Díganme".

¿Qué dijo Memo Rojas sobre el comentario del presidente de la FIA?

Piloto Memo Rojas Jr | X

La declaración no pasó desapercibida para el automovilismo mexicano y uno de los primeros en reaccionar fue Memo Rojas. El piloto nacional expresó su molestia a través de redes sociales, donde cuestionó la postura del dirigente de la FIA y consideró que sus palabras fueron equivocadas.

"¿Es en serio? Comentario muy equivocado para un jefe de la FIA… debería disculparse", escribió Rojas, quien dejó clara su inconformidad con la comparación realizada por Ben Sulayem.

¿Por qué generó tanta polémica la pregunta de Ben Sulayem?

El comentario ocurrió en un contexto particularmente delicado, pues las carreras de Qatar y Abu Dhabi estuvieron bajo incertidumbre durante buena parte de la temporada debido al conflicto armado en Medio Oriente.

La reacción de Russell y Norris llamó la atención, pues ninguno respondió directamente a la pregunta del dirigente. Mientras el británico de Mercedes mostró una sonrisa incómoda, el piloto de McLaren evitó profundizar en el tema.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA | F1