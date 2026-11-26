¿Sanción para Cadillac? Checo Pérez fue citado por los comisarios por esta insólita razón en Qatar

El mexicano no cumplió con el reglamento de la FIA en el día de medios en el Circuito internacional de Lusail

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está por finalizar y este fin de semana se celebrará la penúltima carrera, con el Gran Premio de Qatar. Será una de las últimas oportunidades para sumar puntos que tendrán Cadillac y Sergio 'Checo' Pérez, quien tendrá que reportarse con los comisarios este viernes entre las Prácticas Libres.

El mexicano estaba citado para comparecer en la conferencia de prensa de este jueves, a lado de Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari. Sin embargo, llegó con 20 minutos de retraso, cuando el australiano y el monegasco ya se iban, por lo que solo contestó unas cuantas preguntas en solitario.

¿Por qué citaron a Checo Pérez los comisarios?

Por reglamento, los pilotos están obligados a atender los compromisos con la prensa un día antes de las Prácticas Libres de cada Gran Premio, salvo causas de fuerza mayor como enfermedad. En otras ocasiones ha pasado que los pilotos llegan ya iniciada la conferencia, pero el retraso de Checo fue tan grande que por ello lo citaron.

"Se seleccionará a un máximo de seis pilotos para participar en actividades oficiales de prensa y promoción (según lo determine el Delegado de Medios) con una duración máxima de una hora, dentro de un periodo de dos horas que comenzará 23 horas antes del inicio programado de la primera sesión de entrenamientos libres (FP1)", dice el reglamento de FIA.

Checo Pérez en conferencia en solitario de prensa previo al Gran Premio de Qatar 2026 | AFP

¿Qué castigo podría recibir Checo Pérez?

El piloto mexicano llegó a Lusail con una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida por su choque con Rafael Câmara en el Gran Premio de Las Vegas. En cuanto a su retraso, parece difícil que se sancione en pista y lo más probable es que se aplique una multa, ya que suele ser el castigo en estos casos, a menos que haya una atenuante.

La reunión de Checo con los comisarios está programada para este viernes 27 de noviembre a las 9:30 horas (tiempo de México), es decir, después de la primera sesión de Prácticas Libres. Garry Connelly, Matthieu Remmerie, Derek Warwick y Amro Al Hamad son los comisarios que revisarán el caso del tapatío.