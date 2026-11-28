¿Cómo le fue a Checo Pérez en la qualy del Gran Premio de Qatar?

El piloto mexicano quedó fuera desde la Q1; George Russell se convirtió en el poleman

Sergio 'Checo' Pérez vivió una complicada sesión de clasificación en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. El piloto mexicano quedó eliminado en la Q1 y partirá desde la vigésima segunda posición de la parrilla en el Circuito Internacional de Lusail, escenario de la penúltima carrera de la Temporada 2026.

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El tapatío fue uno de los primeros pilotos en salir a la pista y registró un tiempo de 1:26.098 en su primer intento. Sin embargo, las dificultades con el monoplaza de Cadillac le impidieron mejorar su rendimiento con un segundo juego de neumáticos blandos, con el que marcó un registro de 1:26.160.

Checo Pérez en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Qatar 2026 | AFP

Checo Pérez quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Qatar

Ante la falta de ritmo, Cadillac apostó por un tercer juego de neumáticos blandos para el último intento del mexicano. Pérez consiguió mejorar sus parciales y detuvo el cronómetro en 1:25.799, aunque el tiempo resultó insuficiente para abandonar la última posición de la clasificación.

El jalisciense terminó a poco más de cuatro décimas de su compañero de escudería, Valtteri Bottas, quien registró un tiempo de 1:25.363. Además, quedó a 3.2 segundos del mejor registro de la Q1, confirmando las dificultades que experimentó durante las sesiones de entrenamientos libres.

Los problemas de Checo Pérez estuvieron presentes desde el viernes, cuando terminó en la posición 21 de la primera práctica y cayó al último puesto en la segunda sesión. Durante la FP3, el mexicano tampoco consiguió mejorar sus sensaciones, sufrió un bloqueo en la primera curva y reportó por radio la falta de agarre de su monoplaza.

Checo Pérez con Cadillac previo al Gran Premio de Qatar 2026 | X: @Cadillac_F1

¿Qué problemas sufrió Checo Pérez con Cadillac en Qatar?

La falta de estabilidad en la tracción, el subviraje y la degradación de los neumáticos condicionaron el rendimiento del piloto mexicano durante el fin de semana. Incluso, después de las primeras dos sesiones de entrenamientos libres, Pérez reconoció que las modificaciones realizadas en la configuración del monoplaza no ofrecieron los resultados esperados.

"Creo que dimos un paso atrás con los cambios de puesta a punto que hicimos, así que tenemos que entenderlo. Tuvimos un pequeño problema en el auto con uno de los elementos que cambiamos. Fuimos en la dirección equivocada, así que tendremos que analizarlo a fondo y probablemente regresar a lo que teníamos en la FP1", explicó el mexicano.