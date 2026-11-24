F1 2026: ¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Checo Pérez tras el Gran Premio de Las Vegas?

La Temporada 2026 de la categoría está por finalizar, con solo dos compromisos más por disputarse este año

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está por finalizar y las oportunidades de Sergio 'Checo' Pérez se reducen. El mexicano no finalizó el Gran Premio de Las Vegas por un accidente con Rafael Câmara, y ahora buscará un milagro en su siguiente compromiso, el Gran Premio de Catar, programado para el domingo 29 de noviembre.

Será la penúltima carrera del año, ya con los campeonatos de Andrea Kimi Antonelli y Mercedes definidos, pero con el subcampeonato de pilotos y constructores todavía en lucha. Max Verstappen, quien se impuso en la Ciudad del Pecado, buscará alejarse todavía más de Lewis Hamilton, quien tuvo un desastroso resultado en Las Vegas por su choque con Charles Leclerc.

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Dicho incidente también representó un duro golpe para Ferrari, que todavía tiene ventaja sobre Red Bull, pero podría perder el segundo lugar del Campeonato de Constructores si no suma en las últimas dos fechas. Con ello en mente, a pesar de que el título ya está definido, la cita en el Circuito Internacional de Losail resulta atractiva.

¿Cuándo y a qué horas es el Gran Premio de Catar 2026?

Luego de la actividad nocturna en Las Vegas, razón por la cual la carrera se corrió en sábado, la Fórmula 1 volverá a su habitual horario de viernes a domingo. Las Prácticas Libres comenzarán el viernes 27, con las clasificación programada para el sábado 28 y la carrera principal agendada el domingo 29 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Max Verstappen en celebración en el Gran Premio de Las Vegas 2026 | RED BULL

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE Prácticas Libres 1 | 7:30 - 8:30 hrs | F1TV y Sky Sports 580

Prácticas Libres 2 | 11:00 - 12:00 hrs | F1TV y Sky Sports 580 SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE Prácticas Libres 3 | 8:30 - 9:30 hrs | F1TV y Sky Sports 580

Clasificación | 12:00 - 13:00 hrs | F1TV y Sky Sports 580 DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE Carrera | 10:00 hrs | F1TV y Sky Sports 580

¿Quiénes han ganado en el Gran Premio de Catar?

Será apenas la quinta edición de la carrera en Doha, con Verstappen como el máximo ganador en este escenario. El neerlandés ganó de forma consecutiva entre 2023 y 2025, luego de una primera victoria de Hamilton en 2021. En 2022 la carrera no se celebró debido a que se empalmó con la Copa del Mundo varonil de la FIFA.