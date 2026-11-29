El presidente de la FIA estigmatiza a México y Brasil en el GP de Catar

Un comentario fuera de lugar por parte de Ben Sulayem causó polémica en redes sociales

Ben Sulayem comparó el estado de seguridad de Qatar, justificando la presencia de la Fórmula 1 en esa nación en medio del conflicto en Medio Oriente, una decisión controversial para completar la temporada 2026 de la Fórmula 1. Aún falta el cierre en Abu Dhabi.

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El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem protagonizó un episodio extraño, fuera de lugar y que estigmatizó a México y Brasil respecto a su nivel de seguridad al terminar la sesión de calificación del Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail.

Mientras los pilotos se refrescaban al final de la sesión cronometrada, el directivo de la FIA se acercó a George Russell y platicó con él y cuando Lando Norris se acercó, puede escucharse decir: “¿Qué es más peligroso? ¿Estar aquí o en México o Brasil?”, mientras el piloto de Mercedes lo miró sin decir nada y disimuló mientras Norris pretendió alejarse mientras sonreía, pero tampoco dijo nada.

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El asunto es, por decir lo menos, extraño, pero es altamente criticado internacionalmente en medios y redes sociales, y el video ya se ha vuelto viral en prácticamente todo el mundo.

Después de haberse mantenido hasta hace unas pocas semanas el suspenso de competir en Qatar y Abu Dhabi por el riesgo que representa el conflicto armado en Oriente Medio entre Estados Unidos, su aliado Israel e Irán y que éste último había realizado ataques a algunas zonas de los Emiratos Árabes Unidos, fueron duramente criticados porque nunca quisieron dejar de celebrar las carreras en Lusail y Yas Marina, sede donde cerrará el campeonato de la Fórmula 1 la próxima semana.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y autoridades de Ruanda en la presentación del Gran Premio de África | X: @F1

Es más, desde que el conflicto inició, las carreras de Arabia Saudita y Bahrein se suspendieron y Malasia recibió a la Fórmula 1 debido a que Bahrein no canceló su participación en el calendario y mandó su evento al circuito de Sepang para que ahi se celebrara el Gran Premio de Bahrein.

La carrera de Arabia Saudita no se recuperó y se sabía que la Fórmula 1 tenía un contrato de transmisión televisiva que debía garantizar la realización de al menos 23 eventos de Gran Premio. por tanto, en el calendario de 24 fechas, cancelar esa carrera, implicaba que las sedes de Catar y abu Dhabi debían llevarse a cabo.

Tanta duda hubo de poder hacer esas carreras que el circuito de Ímola, en Italia, preparó todo para recibir a la Fórmula 1 por si cualquiera de las carreras de cierre de temporada no se llevaba a cabo.

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La negativa de cancelar esas fechas finales por medidas de seguridad para aficionados y competidores fue criticada porque se infiere que el negocio que representaba estaba por encima del bienestar de los participantes

Por otro lado, las declaraciones de Ben Sulayem llaman poderosamente la atención porque en el pasado se mostró muy exigente en el sentido de que se deberían evitar todas muestras de falta de respeto en el deporte motor que la FIA sanciona. Concretamente en la Fórmula 1.

La aparente insensibilidad diplomática del presidente de la FIA parece obedecer a buscar favorecer una imagen de la región, pero el comparativo con México y Brasil resultó en un detrimento que el propio Código Deportivo tiene contemplado y que comparto a continuación.

Max Verstappen durante el Gran Premio de Qatar 2024 | RED BULL

El artículo 12 del Código deportivo Internacional de la FIA se titula: OFENSAS O INFRACCIONES y SUS PENALIZACIONES y en su apartado 12.2.1.f se refiere a: Cualquier palabra, acto o escrito que causen perjuicio moral o una pérdida a la FIA, sus órganos, sus miembros o sus directivos, y, de manera general, a los intereses del automovilismo deportivo y a los valores defendidos por la FIA.

El Apéndice B contiene las directrices sobre cómo aplicar sanciones y tiene una lista en la que se refiere a estos artículos. En este en particular dice: Si la infracción se produce en un entorno controlado, puede imponerse una multa de hasta 5.000 €*, en función de las circunstancias atenuantes o agravantes. En el caso de infracciones muy graves, podrán imponerse sanciones más severas conforme al Código Deportivo Internacional.

Luego está el artículo 12.2.1.l que dice a la letra que debe sancionarse: “Cualquier mala conducta” y el anexo B contiene las directrices sobre sanciones y dice: Cualquier mala conducta. Esto incluye, en particular —aunque no de forma exclusiva—, lo siguiente: el uso general de lenguaje (escrito o verbal), gestos y/o señas que resulten ofensivos, insultantes, soeces, groseros o abusivos, y que, de manera razonable puedan considerarse soeces o groseros, o bien causar ofensa o humillación, o resultar inapropiados; agredir físicamente (mediante codazos, patadas, puñetazos, golpes, etc.); e incitar a realizar cualquiera de las acciones mencionadas anteriormente.

La penalización que impone el apéndice B sobre este artículo dice: Si la infracción se produce en un entorno controlado, podrá imponerse una multa de hasta 5.000 €*, en función de circunstancias atenuantes o agravantes. En caso de infracciones muy graves, pueden imponerse sanciones más severas de conformidad con el Código Deportivo Internacional.

Si nos apegamos a la insistencia de Ben Sulayem respecto a la conducta de todos, debería ser tomado en cuenta para, como exige el Código Deportivo Internacional, aplicar las sanciones descritas por lo menos… aunque los organismos de México y Brasil, por su parte, deberían emitir sus extrañamientos oficiales a la actitud del presidente de la FIA, porque sin importar su título, su actitud es violatoria del Código Deportivo del organismo sancionador del automovilismo deportivo.

Cualquier persona podría pensar que al ser directivo, posiblemente no conozca el deporte, pero en realidad lo conoce muy bien, pues el hombre nacido en Dubai en 1961 fue piloto de Rallies, monarca 14 ocasiones de campeonatos en Medio Oriente. Su carrera fue muy prolífica en la década de 1980 y fue un piloto muy exitoso en la región.

Fuera de las competencias, en 2005 fue presidente de la Organización de Automovilismo de los Emiratos Árabes Unidos y después entró a la FIA para tomar la Vicepresidencia para el Deporte de la FIA y participó en el Consejo Mundial del Deporte Motor. En 2021 ganó las elecciones que lo convirtieron en el primer presidente no europeo de la FIA. Para diciembre de 2025 logró la reelección del cargo sin oposición alguna, pues no hubo candidatos a ocupar la presidencia.

Este incidente internacional ya se mueve a nivel mundial en redes sociales y prensa, pero lo realmente importante es: ¿Usted qué piensa al respecto?