Exdirectivo de Fórmula 1 sobre Checo Pérez: "No será campeón del mundo"

Sergio 'Checo' Pérez no será campeón del mundo, menos con Max Verstappen como compañero en Red Bull. Así de tajante fue Kees van de Grint, exingeniero de la Fórmula 1, en entrevista con RacingNews 365. Sin embargo, enfatizó que eso no quita que el tapatío sea un buen piloto para la escudería austriaca.

"E stá claro que Pérez está atravesando un bache en este momento. Estamos hablando de centésimas y décimas de segundo. Pero Pérez no lo está haciendo bien en este momento, eso está claro, pero eso tampoco es un reflejo de cómo es él como piloto", fueron las palabras del neerlandés.

Añadió que además una escudería como Red Bull, con el RB20, no tiene un auto sencillo de manejar. " No tengo opinión sobre si es un coche bueno o malo, pero no es el coche más fácil. Pérez es un buen piloto, pero Verstappen es mejor. tiene más talento y eso se nota y Pérez tiene un poco más de dificultad con eso, pero eso estará bien".

"Creo que tiene que ver más con Verstappen se llevaba mejor con el Red Bull que con que Pérez sea un mal piloto, pero siempre y cuando Verstappen conduzca ahí, no será campeón del mundo. Eso también está claro", añadió Van de Grint.

El exingeniero defendió errores de Checo Pérez en carreras recientes

En el Gran Premio de Canadá, Checo sumó su segundo DNF consecutivo en la actual temporada de Fórmula 1. Al respecto el exingeniero de Bridgestone en el pit de Michael Schumacher-Ferrari señaló que el error del tapatío tampoco es para cuestionar el talento del piloto.

"Eso salió mal. Incluso el mayor talento de esta generación, Verstappen, cometió un error. Pero luego lo corrige y continúa con normalidad. Mire a Carlos Sainz y Logan Sargeant, hay más que han hecho trompos. Pero las circunstancias fueron 'Pérez cometió un pequeño error. Es un buen piloto', pero ni más ni menos. P or supuesto, no es bueno para la reputación, pero puede ocurrir" , consideró el neerlandés.

Por último, consideró que si Checo Pérez fuera tan mal piloto, Red Bull no habría renovado por dos años su contrato. "Se puede decir mucho sobre el jefe del equipo, Christian Horner, pero no es que no tenga perspectiva o no sepa lo que está haciendo".

"Además de la capacidad de conducción de Pérez, Horner también debe haber sopesado otros factores detrás de bambalinas, como como la paz en el equipo y el trasfondo comercial. Pero no habría tomado esa decisión si piensa: ‘Este tipo no es capaz de hacer nada’. Ha habido mala suerte y da lugar a discusión. Pero Pérez no es tan malo", finalizó.

