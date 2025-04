Exdirectivo de Red Bull ve a Checo Pérez como opción a cualquier equipo: "Muy profesional, con mucho talento"

En medio de especulación y rumores sobre el posible fichaje de Sergio 'Checo' Pérez con Cadillac, un exdirectivo de Red Bull elogió el talento y la capacidad de "reconstruirse" del mexicano. Se trata de Jonathan Wheatley, quien ve al tapatío como una incorporación ideal para cualquier equipo de Fórmula 1.

Actualmente director del equipo de Sauber, Wheatley fue director deportivo con los de Milton Keynes mientras Checo estuvo en el equipo y conoce bien lo que el mexicano puede aportar. "Entiende muy bien estas cosas".

Wheatley destacó el talento de Checo Pérez | RED BULL

"Siempre pensé que sus explicaciones a los ingenieros sobre cómo se comportaba el coche eran muy claras y fáciles de entender", señaló el directivo en declaraciones recuperadas por Formula.Hu.

Para el directivo británico, una de las mayores virtudes de Sergio Michel es que no se da por vencido. "Checo es un piloto muy profesional, con mucho talento y, por supuesto, muy rápido, con el que es un placer trabajar".

Wheatley siempre tuvo buena relación con Checo | CAPTURA

"Siempre me sorprendió cómo podía reconstruirse a sí mismo y volver más fuerte de cada contratiempo. Parece tener una capacidad increíble para reconstruirse, y creo que también tiene una gran forma de ser, con el equipo, y el equipo naturalmente responde bien a eso”, añadió.

Por otra parte, el británico consideró que la actualidad del equipo de Milton Keynes -que no ha logrado buenos resultados ni con Yuki Tsunoda ni con Liam Lawson- confirma lo complicado que fue para Checo conducir el RB20 el año pasado.

El británico destacó lo bueno que es trabajar con el mexicano | RED BULL

"Checo estaba en uno de los asientos más difíciles de la Fórmula 1 el año pasado, junto a Max, y cuando te enfrentas a alguien como él, tienes que seguir mirándote en el espejo y hacerte más preguntas. Creo que si echamos la vista atrás, él luchó un poco más con el coche que Max, y eso parece ser consistente este año también", finalizó.

Wheatley dejó a Red Bull en agosto de 2024, en una más de las salidas importantes que sufrieron los austriacos el año pasado, junto con Adrian Newey. Y, curiosamente, cuando en diciembre se confirmó la salida de Pérez Mendoza, ambos le desearon suerte al mexicano, por lo que siempre mantuvo buena relación con el piloto.

Imagine having the love and respect of these two people 💙



Just amazing words from the Neweys and Wheatley for Checo ✨ pic.twitter.com/8DvyjXHQBF

— Sherlly¹¹ ۞ (@holmesdirection) December 19, 2024