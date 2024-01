Expiloto de F1 aseguró ver a Hamilton o Alonso desafiando a Verstappen en Red Bull

A pesar de que la temporada 2024 de la Fórmula 1 todavía no comienza, las críticas le siguen cayendo a Sergio 'Checo' Pérez, pues Christian Klien, expiloto, aseguró que si Lewis Hamilton o Fernando Alonso llegaran a Red Bull estarían desafiando a Max Verstappen.

“Nadie debería subestimar a Hamilton, sigue siendo un piloto top y no ha perdido ninguna de sus cualidades. Es un poco como Alonso, si les das el coche adecuado, te demostrarán de lo que son capaces. Si tienen el coche y encuentran esa motivación extra, pueden desafiar a Verstappen”, declaró Klien en entrevista para RacingNews365.

¿Continuidad de Hamilton en Mercedes o ver a futuro con Russell?

Además, el piloto austriaco habló respecto a la competencia entre Lewis Hamilton y George Russell en Mercedes, en donde alabó al nacido en King's Lynn, Inglaterra, al destacar que tuvo un mejor año que su compañero de equipo.

“Russell es bueno y ya demostró en 2022 que estaba preparado para este reto. Este año, ha sufrido, pero es parte del proceso de aprendizaje. Sigue siendo joven y le queda mucha cuerda en F1, por lo que puede ser, sin duda, el líder de Mercedes en el futuro", sentenció

De igual manera, Christian reveló los motivos por el cual el siete veces campeón de la Fórmula 1 no ha podido regresar a lo más alto, aunque destacó su nivel y consistencia.

"Hamilton no estaba del todo motivado por el hecho de no tener un coche que estuviese al nivel. Ha invertido mucho tiempo en ayudar al equipo con un coche que no era competitivo. Ha demostrado su clase con muy buenas carreras y también ha sido más consistente que Russell”, finalizó.

