Expiloto sobre Checo Pérez: 'No es piloto de vuelo alto, Verstappen hace la diferencia'

El expiloto de la Fórmula 1 y actual analista, Marc Surer, ha arrojado nueva luz sobre el rendimiento del RB19 de Red Bull. Contrariamente a la creencia popular, Surer sugiere que no es la máquina en sí la responsable de su aparente desempeño de cohete en la pista, sino el talento de Max Verstappen, el piloto estrella del equipo.

En declaraciones exclusivas para el canal de YouTube Formel1.de, Surer destaca que el mexicano Sergio Pérez, si bien logra extraer un rendimiento más que satisfactorio del monoplaza, no logra llevarlo al nivel de un cohete en la parrilla.

"Checo es un buen piloto, pero no un piloto de vuelo alto. Lo otro ahora lo hace Max", afirma Surer, señalando que Verstappen es el factor determinante que transforma un coche eficiente en una máquina de velocidad aparentemente imparable.

Es innegable que Verstappen se encuentra al volante del mejor coche en la pista, pero según Surer, el margen de superioridad del vehículo no es tan amplio como sugieren las actuaciones de Max. "Sí, Verstappen está en el mejor coche. Pero el mejor coche no es tan superior como Max hace que parezca", subraya Surer. Esta perspectiva desafía la noción comúnmente aceptada de que el RB19 es la única razón detrás de los asombrosos resultados en las competencias.

La visión de Surer no se limita únicamente a la habilidad de Verstappen para maximizar el rendimiento de su coche. El expiloto también elogió la madurez del joven de 25 años en su enfoque de las carreras, pues sostiene que Verstappen ha evolucionado hasta el punto en que los errores típicos de la Fórmula 1 son cosa del pasado para él.

"Verstappen tiene mucha seguridad en sí mismo, ya no hace nada irracional. Como mucho había otro coche en la misma vuelta, no es peor, simplemente no pueden con él", concluye Surer, describiendo a Verstappen como un piloto inalcanzable para sus rivales debido a su constante y sobresaliente rendimiento.

