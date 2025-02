F1 2025: ¿Cómo le ha ido a pilotos veteranos con Ferrari?

Con la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari una de las principales incógnitas es qué podrá pelear verdaderamente el británico. Si bien es siete veces campeón de Fórmula 1, recién cumplió los 40 años y es el segundo piloto más veterano de la parrilla.

Además, es el piloto que se suma a la escudería italiana en una edad avanzada. Otros como Kimi Raikkonen, Sebastian Vettal, Fernando Alonso y Michael Schumacher, llegaron antes de los 30 y "envejecieron" con el equipo.

KIMI RAIKKONEN

The Iceman tuvo dos etapas con los de Maranello, la primera en 2007, a los 28 años de edad, y en la cual logró proclamarse campeón. Un tercer y un sexto lugar sucedieron a ese título, tras lo cual se marchó a Lotus, pero volvió en 2014, con 35 años, y quedó en el puesto 12.

Esa segundo etapa duró cinco años, en los cuales su mejor resultado fue en 2018 -su despedida del equipo- cuando finalizó en el tercer sitio del campeonato con 39 años de edad.

Kimi Raikkonen fue campeón con Ferrari | ESPECIAL

FERNANDO ALONSO

Otro veterano de mil batallas que sigue vigente en la parrilla, firmó con la escudería italiana para la Temporada 2010, con 29 años, y ese mismo año quedó subcampeón. Aunque al año siguiente quedó cuarto, repitió el subcampeonato en 2013 y 2014, aunque no le bastó para mantener su asiento contra Sebastian Vettel.

Alonso fue subcampeón con Ferrari | ESPECIAL

SEBASTIAN VETTEL

Llegó a Il Cavalino Rampante en 2015 con 28 años y luego de sus cuatro títulos mundiales con Red Bull. En sus cuatro primeros años peleó entre los cuatro mejores del Campeonato de Pilotos y fue subcampeón en 2017 y 2018.

Sin embargo en 2019, ya con 32 años, finalizó quinto y para 2020 cayó hasta el puesto 13, razón por la cual salió al final de la temporada y dejó su lugar a Carlos Sainz.

Sebastian Vettel también se hizo veterano en Ferrari | ESPECIAL

MICHAEL SCHUMACHER

Leyenda incomparable de Ferrari, llegó al equipo en 1996 con 27 años. A diferencia de los otros pilotos mencionados, el alemán se hizo veterano en Maranello y ganó sus cinco campeonatos tras cumplir los 30 años de edad.

E incluso después de ello, en las Temporadas 2005 y 2006, con 36 y 37 años respectivamente, finalizó en el Top 3 del Campeonato de Pilotos antes de marcharse a Mercedes.

The start of something very special ❤️



23 years ago, Michael Schumacher won the first of his five world championships with Ferrari ✨#F1 pic.twitter.com/JR03h8tLzp

— Formula 1 (@F1) October 8, 2023