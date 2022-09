F1: Carlos Sainz con "mucha rabia" por sanción en clasificación del GP de Italia

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, tuvo una sanción durante el último día de pruebas de cara al Gran Premio de Italia que lo mandará a los últimos lugares de salida para el día de la carrera.

El asturiano se mostró a disgusto por esta situación, pero confía en poder remontar para tener una gran participación en el GP.

"Hay que ser positivos de cara a mañana, que se puede remontar, no sé hasta dónde llegaremos. Este fin de semana estamos yendo muy rápido, lo cual me hace sentir un poco raro, porque en un fin de semana en el que vas tan rápido, delante de los 'tifosi' en Monza, y tener que salir último me da mucha rabia, porque podríamos estar en la lucha por la victoria. Es lo que hay y hay que intentar remontar", dijo Sainz en entrevista con DAZN.

"Todas las vueltas que he hecho han sido muy buenas, iba muy cómodo con el coche, atacando al límite; sobre todo esa última vuelta sin rebufo he conseguido bajar la vuelta que había hecho antes con rebufo. He tenido que tomar más riesgos en las curvas, porque en recta perdía casi una décima. Estoy contento de tener esa sensación en ese circuito y a ver si mañana podemos remontar", añadió.

