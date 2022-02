F1: Max Verstappen contó que casi pierde el título por un calambre en la última vuelta

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, habló sobre la última carrera de la Fórmula 1 en Abu Dabi que significaría su primer título del Campeonato de Pilotos, donde por un calambre casi pierde.

En dicha competencia de los Emiratos Árabes Unidos, Verstappen y Lewis Hamilton mantuvieron una batalla a muerte de la cual el holandés fue el victorioso, pero su cuerpo le fallaba en la última vuelta.

“Los niveles de estrés eran tan altos en el último giro que el cuerpo reaccionaba ante eso. Pero no podía rendirme. Durante toda la vuelta el pie no aguantaba más. Si revisan los datos, no hay un progreso de aceleración muy suave”, contó Max para The Guardian.

Además, señaló que la adrenalina le ayudó ha mantener el ritmo y poder llegar en primero para coronarse. “Sientes que el músculo se contrae, pero por su puesto que la adrenalina ayuda. Su sucede caminando, no podrías moverte”, finalizó.

Cabe recordar que Red Bull ya presentó su nuevo automóvil para la temporada 2022, denominado RB18 y se espera que el Munidal de la Fórmula 1 sea igual de emocionante que el año pasado.

