F1: Racing Point asegura que los rivales han sido crueles con ellos

Después de ser sancionados con 15 puntos y 400 mil euros por usar unos conductos de refrigeración de frenos clonados de Mercedes, Racing Point se justificó asegurando que los otros equipos son crueles con ellos.

Otmar Szafnauer, director de la escudería, afirma que sus conductos son totalmente legales, pues ellos mismos los diseñaron.

"Hay muchas lecciones, incluida la crueldad de algunos de nuestros competidores", mencionó Szafnauer para el sitio web 'GPFans'.

"No dejaron que los hechos se interpusieran en el camino de una buena historia, como, por ejemplo, que nuestros conductos de los frenos fueron completamente legales. No hicimos nada diferente y, de hecho, nuestros conductos de freno estaban mucho más en línea con las regulaciones que los de otros como Haas, que les compraron a Ferrari. De hecho, los diseñamos nosotros mismos", agregó.

Pese a las pruebas mostradas, el mandatario se aferra a que su equipo no hizo nada malo.

"Simplemente, lo sucedido te enseña que aunque estás en el lado correcto de las regulaciones o la ley, la gente puede venir a por ti de todos modos. Eso lo he aprendido. Me molesta porque sé que no hicimos absolutamente nada malo. Informamos a la FIA en el invierno antes de empezar a correr. Todo estuvo bien y luego la gente cambió de opinión. Eso es lo que me irrita", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MICK SCHUMACHER: 'MI PADRE ES EL MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE LA F1'