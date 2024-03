Fernando Alonso no se descarta como opción para Red Bull, aunque toma con calma los rumores

Los 42 años de edad no le pesan a Fernando Alonso, un viejo lobo de mar de la Fórmula 1, que desde el año pasado sueña con lograr la tan ansiada victoria número 33. Y aunque en el Gran Premio de Bahréin el resultado no fue el esperado, el asturiano no pierde la esperanza de volver a ser competitivo en el que podría ser su último año con Aston Martin.

Al igual que más de la mitad de la parrilla, el español no tiene contrato firmado para 2025 y no se ha librado de que lo vinculen con diferentes equipos. Primero fue Mercedes tras la salida de Lewis Hamilton rumbo a Ferrari; y ahora, en medio de la controversia de Christian Horner y Jos Verstappen, ha sido señalado como una opción para Red Bull.

Al respecto, Alonso no evadió la pregunta sobre ser un candidato para el equipo de Milton Keynes. "Sí que creo que estoy en la lista (de Red Bull), porque no tengo ningún contrato en este momento. Es mejor estar en esa lista que en otras”, declaró en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Arabia Saudita.

Sin embargo, el bicampeón de la categoría tampoco quiso centrarse tanto en ese tema, ya que quiere enfocarse en rendir con la escudería de Lawrence Stroll. “Primero de todo, necesito ver si quiero seguir corriendo; si me comprometo es porque realmente creo que hay posibilidad de ganar las carreras”, finalizó.

En Bahréin, Alonso terminó noveno, seguido de su compañero Lance Stroll, para sumar los primeros puntos de los de Silverstone. Por otra parte, el español además está en el centro de la polémica por la investigación contra el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien supuestamente interfirió en Jeddah el año pasado para quitarle un sanción de 10 segundos, lo que significó que mantuviera el tercer lugar del podio.

