Un triángulo amoroso, la posible razón por la que Jos Verstappen 'atacó' a Christian Horner

Tras el Gran Premio de Bahréin, el 'Caso Horner' volvió a dar de qué hablar después de que Jos Verstappen, padre de Max, asegurara que Red Bull está en riesgo de "desintegrarse y explotar" si Christian Horner se queda en el equipo.

Diversos reportes señalan que la familia Verstappen no está nada contenta con la permanencia del directivo británico, lo que ha despertado varios rumores sobre una posible salida del tricampeón de la Fórmula 1 si la situación al interior de la escudería no cambia. Incluso, Jos fue captado charlando con Toto Wolff al finalizar la carrera del pasado fin de semana.

Muchos se han preguntado cuáles son los motivos por los que el expiloto neerlandés ha emitido este tipo de declaraciones, y todo parece indicar que se debe a un posible triángulo amoroso entre Jos, Horner y la empleada que lo acusó por comportamiento inapropiado.

El reconocido periodista especializado en F1, Carlos Miquel, contó en su columna en MARCA que Verstappen padre mantiene una relación sentimental con la mujer, quien, agrega, supuestamente fue amante de Christian Horner.

"Ya en la madrugada conocimos la 'salida del armario' del polémico ex piloto holandés de Fórmula 1, una entrevista con el Daily Mail en la que pedía la cabeza del responsable de la escudería, algo nunca visto en la convulsa historia de este deporte. 'Si Christian no se marcha, Red Bull explotará. Él se hace la víctima, pero es el culpable'. Palabra de Jos, del que dicen en 'radio paddock' que mantiene una relación sentimental con la ex secretaria (y se supone ex amante de Christian), a la que Horner le mandó mensajes inapropiados", escribió en su columna.

De acuerdo con medios británicos como Metro UK, además de ESPN F1, Jos Verstappen fue 'invitado' a no asistir al Gran Premio de Arabia Saudita luego de sus declaraciones.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: MAX VERSTAPPEN SE NIEGA A APOYAR A CHRISTIAN HORNER: PRESIDENTE DE LA FIA HIZO LA PETICIÓN