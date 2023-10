¿Fernando Alonso por Checo Pérez a Red Bull?

Pese a que toda la semana previa del Gran Premio de México Red Bull se encargó de asegurar que el mexicano Sergio ‘Checo' Pérez no se iba del equipo y su contrato de 2024 se cumplirá, tras el retiro en el Autódromo Hermanos Rodríguez volvieron los rumores de una posible ruptura y la llegada de un peso pesado: Fernando Alonso.

Las especulaciones han inundado las redes sociales tras una publicación en X del especialista ibérico Albert Fabrega: "No me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock. No".

Y aunque Fabrega no reveló más, en España creció la expectativa sobre una posible llegada de Alonso a Red Bull, situación que explotó con más especulaciones del medio no especializado 'El Chiringuito', en el que incluso se aseveró que "la salida de Checo es inminente".

Cuentas españolas dedicadas a información de F1 también abonaron a que Fernando Alonso fuera tendencia, aunque varias de ellas apuntaban a un posible retiro del dos veces monarca del serial tras este 2023, pues no estaría feliz con Aston Martin, situación que se repite a lo sucedido el año pasado con Alpine.

Ante ello, Albert Fabrega, también mecánico de deporte motor y ahora analista en DAZN para España, se limitó a publicar en X que la información que tiene -la cual no ha revelado- podría ser un rumor nada más.

"¡Buenos días CDMX! Sólo voy a decir una cosa del rumor que les comentaba ayer. Por el tono del texto se entiende que no me gustaría que sucediese. A partir de aquí, puede elucubrar tanto como quieran/queramos. Y espero que se quede en rumor y no sea noticia. Fin del hilo".

