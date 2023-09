Fernando Alonso sobre el dominio de Red Bull: 'No sé qué come o bebe esa gente'

Fernando Alonso se dijo sorprendido por el dominio total que tiene Red Bull en la Fórmula 1, pues tanto Checo Pérez, pero sobre todo Max Verstappen, han demostrado que su monoplaza es imparable y por eso se encuentran en lo más alto del Campeonato de Pilotos.

El español tuvo el tiempo de bromear sobre el dominio total. “Ha fallado algo porque de las últimas 26 carreras, 24 Grandes Premios los ha ganado un Red Bull. Esto no estaba en ninguno de los planes, no sé qué come esta gente o qué bebe”, expresó Alonso para El Larguero.

Asimismo, el piloto de Aston Martin dejó ver que Red Bull realmente domina en todas las categorías que pueden haber dentro del Máximo Circuito, señalando que es una escudería que no comete errores como otras donde sí llega a pasar.

“Son los mejores en todo, no solo al coche más rápido, tienen al piloto más rápido, el piloto que no comete errores, hacen los pit stops más rápidos, hacen las mejores salidas”, confesó Fernando Alonso.

Max Verstappen es el líder del Campeonato de Pilotos con 364 puntos, Sergio Pérez es segundo con 219 y en tercer lugar aparece Fernando Alonso, con 170, por lo que expresó que hallarán la forma de poder detener a Red Bull.

“De momento no tienen puntos débiles y estamos todos los equipos trabajando duro para encontrarles alguno”, finalizó el piloto de Aston Martin que ha ido de más a menos en la temporada 2023 de la Fórmula Uno.

