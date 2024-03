Fórmula 1: ¿Cuál es la 'Maldición de la primera carrera'?

Las supersticiones son parte inherente del deporte profesional: el atleta que realiza todo un ritual antes de su competencia; el aficionado que no cambia ciertos hábitos para que su club gane; o el directivo que viaja o no para ver a su equipo. La Fórmula 1 no está exenta de este tipo de creencias; por ejemplo, Fernando Alonso siempre se pone la bota derecha antes que la izquierda, y Sebastian Vettel solía portar una medalla de San Cristóbal.

Mientras que por parte de los aficionados, más que prácticas y rituales, hay una creencia que se vuelve tendencia cada temporada. Se trata de la 'Maldición de la primera carrera', por la cual más de un seguidor de la máxima categoría del automovilismo no quiere ver a su piloto preferido ganar en el primer gran premio del año.

¿Qué es la 'Maldición de la primera carrera' de la Fórmula 1?

En los años recientes, un setor de la afición de la categoría creía que aquel piloto que ganaba la primera carrera del año, no iba a ser campeón del mundo. La creencia comenzó en la temporada 2017, cuando Vettel ganó el Gran Premio de Australia, pero al final del año quedó subcampeón por detrás de Lewis Hamilton, mismo resultado que se repitió en 2018. Curiosamente, en ambas ocasiones, el británico quedó detrás del alemán en Melbourne en el podio.

Para la temporada 2019, Valtteri Bottas fue quien ganó la carrera en territorio australiano por delante de su compañero de equipo en Mercedes; al final del año, Lewis logró su sexto campeonato mundial y el finlandés quedó segundo en el Campeonato de pilotos. Bottas volvió a ser víctima de la 'Maldición de la primera carrera', aunque en esa ocasión la campaña comenzó en el Gran Premio de Austria y en julio, por la pandemia del coronavirus.

Hamilton, que quedó cuarto en Spielberg por detrás de Charles Leclerc y Lando Norris, logró su séptimo título ese año pero al siguiente, cuando el Gran Premio de Baréin se volvió la primera carrera del año, fue el afectado y quedó subcampeón por detrás de Max Verstappen. El neerlandés volvió a quedarse con el Campeonato de pilotos en 2022, temporada en la que Leclerc ganó en la primera fecha en Sakhir.

Pero si alguien podía romper la maldición era precisamente el piloto de Red Bull, que ganó en Baréin y 18 carreras más para lograr el tricampeonato. Antes de Verstappen, el último piloto que no se vio afectado por la 'Maldición de la primera carrera' fue Nico Rosberg, que en 2016 ganó en Australia en la primera fecha y logró el título por delante de Hamilton. Desafortunadamente, fue la última temporada para el alemán en Fórmula 1.

