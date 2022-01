Fórmula 1: Zak Brown puso en duda el futuro de Lewis Hamilton

Luego de perder el campeonato de Fórmula 1 de la temporada pasada ante Max Verstappen, Lewis Hamilton no se ha pronunciado al respecto, guardando un silencio que muchos expertos del deporte lo interpretan como un posible acercamiento al retiro.

En diversas ocasiones se ha cuestionado la continuidad del británico en la F1 tras su descontento con la manera en la que se terminó definiendo el título del 2021 en el Gran Premio de Abu Dabi. Ante es situación, el piloto de Mercedes no ha salido ha desmentir ninguna versión.

Zak Brown, jefe de la escudería McLaren, 'sembró' dudas sobre el futuro de Hamilton en la Fórmula 1, asegurando que "no es un truco la posible amenaza de retiro del séptuple campeón mundial", así lo dio a conocer 'The Sun'.

"No me sorprendería si Lewis se detuviera, así que no creo que nadie deba dar por sentado que volverá. Es solo mi opinión que va a regresar, pero no creo que debamos descartar o no reconocer su frustración, su enojo. Tal vez aún no ha tomado una decisión. Tal vez se está tomando el tiempo para tomar esa decisión porque una vez que se toma, se toma. Así que no creo que debamos descartarlo o tomarlo a la ligera (que renuncie)", añadió.

Por otra parte, Brown piensa que Lewis estará pronto peleando nuevamente por otro título: "Creo que todavía tiene un deseo ardiente de competir y eso finalmente impulsará su decisión".

"Claro, está muy enojado, pero creo que los pilotos de carreras quieren correr. Y creo que es un luchador. Creo que querrá volver e intentar ganar un octavo campeonato. No creo que esté listo para retirarse porque, una vez que cuelgas, cuelgas. No creo que esté listo para colgar (el casco). Y no creo que vaya a dejar que un incidente lo lleve al retiro", explicó.

Es importante recordad que Toto Wolf, jefe del equipo Mercedes, anteriormente había puesto en duda la continuidad de Lewis Hamilton a pesar de tener contrato con la escudería alemana hasta 2023.

