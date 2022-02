GP México 2022: Presentaron posters oficiales por 60 aniversario

Con cuatro imágenes que le rinden homenaje a la Ciudad de México, se presentó el póster del Fórmula Uno Gran Premio de México con el que se celebrará el 60 Aniversario de la máxima categoría del automovilismo deportivo en el país.

“Con el póster de este año buscamos rendirle tributo a la Ciudad de México, una metrópoli cautivadora por naturaleza pero que atrapa y enamora. Es el corazón de nuestro país, que es rico en tradiciones y costumbres; sin duda, somos la Ciudad que lo tiene todo.

“Este año se cumplen seis décadas, casualmente, ¿quién lo iba a pensar? Este año se cumplen seis décadas desde que arribó el Campeonato a la capital por primera vez con el Gran Premio de México en 1962. Era una carrera no puntuable pero la tuvimos y desde entonces hemos sido un digno anfitrión de Fórmula Uno, junto con la mejor afición del mundo y eso nos ha reconocido por cinco veces consecutivas como el Mejor Evento del Año”, declaró Federico González Compeán, Director General del Gran Premio de México.

MÉXICO FESTEJA SU GP F1 El @mexicogp celebra 60 años de su primer gran premio en este 2022. Los organizadores publicaron varios pósters para agregarlos a la colección. ¡Están increíbles! #MexicoGP ¡Síguenos! Facebook: https://t.co/qbAfuXU3e8 IG: @SocialSports8 pic.twitter.com/kxtyNOLJF4 — Social Sports (@SocialSports8) February 25, 2022

La develación fue en el World Trade Center con la que se iniciaron las celebraciones de la F1 en nuestro país. “Estoy muy contento de la reactivación económica, de lo que significó para la Ciudad de México y para el país el Gran Premio del año pasado, justo estuvimos en un momento que cayó que ni mandado a hacer. Para nosotros 60 años, que mi afición es reciente por la Fórmula Uno, me parece que es una manera muy bonita de celebrar este Gran Premio de México, pero celebrar este deporte porque creo que ha ganado muchos adeptos.

“Creo que el año pasado vimos a muchísima gente nueva entrando en el Fórmula Uno en general, está teniendo mucha demanda”, expuso.

Compeán ve complicado que nuestro país tenga dos fechas de la máxima categoría del automovilismo deportivo con la construcción del autódromo Riviera Maya.

“La verdad no lo veo. Yo no veo un segundo Gran Premio en México, no creo que sea posible. Un país como EU apenas va a tener dos, que es Austin y Miami, hay conversaciones de que quieren hacer otro, pero países como Inglaterra, Reino Unido, tiene uno. Me parece difícil, ojalá sucediera, yo lo veo como un tiro muy alto”, mencionó Compeán, a pregunta expresa de RÉCORD.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ABIERTO DE LOS CABOS: TENDRÁ PRIMER TOP 10 MUNDIAL DE SU HISTORIA