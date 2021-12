Gran Premio de Abu Dabi: Nikita Mazepin de Haas no correrá el GP por Covid-19

El ruso Nikita Mazepin (Haas), que ha dado positivo por Covid-19, no participará este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Yas Marina, según ha confirmado su propia escudería.

Mazepin, que iba a salir último en la parrilla, no podrá ser sustituido por otro piloto, ya que, según el artículo 31.1 del Reglamento Deportivo de la F1, no puede tomar parte en un Gran Premio quien no haya afrontado la calificación, que se disputó el sábado.

El Gran Premio de Abu Dabi, en el que se jugarán el título el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sale desde la 'pole', y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), segundo -empatados a puntos (369,5), pero con un triunfo más para el primero-, está previsto a 58 vueltas para completar un recorrido de 306.1 kilómetros.

'Checo', que acabará cuarto el Mundial -ya que la tercera plaza de Bottas es matemáticamente inalcanzable y la suya tampoco peligra- dio 24 vueltas y en la mejor de ellas se quedó a 354 de su compañero de equipo.

