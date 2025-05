Gran Premio de Mónaco: ¿Por qué es la carrera más legendaria, glamorosa y desafiante de la Fórmula 1?

Llegó uno de los fines de semana más esperados del calendario de la Fórmula 1: el Gran Premio de Mónaco, la cita más glamorosa, icónica y desafiante del automovilismo. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial a esta carrera que se corre en las estrechas y elegantes calles del principado?

A pesar de que el enorme tamaño de los monoplazas actuales ha reducido las oportunidades de adelantamiento y, con ello, el espectáculo en pista, el circuito urbano de Montecarlo no deja de ser una prueba única. No hay piloto en la parrilla que no sueñe con ganar en Mónaco, porque esta victoria no es solo una más: es un símbolo de leyenda.

Es una de las pistas más icónicas | MEXSPORT

El trazado, con sus curvas cerradas, túneles, muros sin margen de error y apenas zonas de escape, representa el máximo desafío técnico para cualquier conductor. Aquí, más que en ningún otro circuito, el talento puro, la concentración total y una buena clasificación pueden marcar la diferencia.

El misticismo de Mónaco también se alimenta de su historia. Fue en estas calles donde Ayrton Senna forjó parte de su leyenda, al dominar el circuito como pocos, con seis victorias, cinco de ellas consecutivas. También es el lugar donde Graham Hill se ganó el apodo de “Mr. Monaco” y donde figuras como Prost, Schumacher y Alonso han firmado páginas doradas.

Pilotos han destacado en este circuito | MEXSPOR

Más allá de lo deportivo, el GP de Mónaco es el evento social del año en la F1. El puerto repleto de yates, las celebridades en los balcones, el glamour de Montecarlo y el ambiente exclusivo lo convierten en una carrera que trasciende el deporte. Es un espectáculo que combina velocidad, lujo e historia como ningún otro.

¿QUÉ ESCUDERÍAS HAN DOMINADO MÓNACO?

McLaren es el equipo que más victorias ha conseguido en Mónaco en F1, son 15 en total, seguido de Ferrari con diez, Lotus y Red Bull con siete, y British Racing Motors (BMR) junto Mercedes con cinco. Tres veces ganaron en Mónaco Cooper, Tyrrell y Williams, dos victorias en Mónaco tienen Maserati, Brabham, Benetton y Renault, por una victoria en Mónaco de Alfa Romeo, Wolf, Ligier y Brawn GP.

Es uno de los PG más icónicos | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡No lo superan! Fórmula 1 recuerda victoria de Checo Pérez en Mónaco