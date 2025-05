¿Hay un número uno en McLaren? La escudería aclara la competencia entre sus pilotos

Oscar Piastri ha demostrado con determinación que no se quedará atrás de su compañero de equipo Lando Norris, lo que le ha permitido convertirse en el piloto número uno de McLaren Racing.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

El australiano lo logró al ganar tres de las cinco primeras carreras de la temporada y consolidarse como líder de la clasificación de pilotos.

Norris se encuentra a 10 puntos de Piastri con una sola victoria en la temporada. Y mientras la F1 se traslada a Estados Unidos para el Gran Premio de Miami el domingo, el director de McLaren, Zak Brown, insistió en que no habrá problemas internos en esta lucha por el Campeonato y que, por ahora, dejará que se desarrolle con naturalidad.

Piastri ha tenido un gran inicio en el 2025 | AP

Brown aclara la situación

"Que corran", mencionó Brown a The Associated Press, afirmando que no designará un número 1 ni dará órdenes de equipo hasta que uno de los pilotos se destaque claramente en la lucha por el título. “Solo tomaremos esa decisión si hay algo claro, como ocurrió el año pasado en cierto momento”, dijo Brown. “Hasta entonces, recibirán el mismo trato".

Norris consiguió la primera victoria de su carrera en Miami el año pasado al romper la racha de dos victorias consecutivas de Max Verstappen en el evento celebrado en los alrededores del Hard Rock Stadium. Norris, considerado la gran esperanza de McLaren, se ganó el apodo peyorativo de "Lando Sin Victorias" al llegar a Miami, pero rápidamente se pudo deshacer del sobrenombre y celebró la victoria con gran algarabía en South Beach.

McLaren no tendrá a un favorito de momento | AP

Nuevo líder en McLaren

"Envidio un poco a Lando por conseguir su primera victoria aquí, porque estoy seguro de que la noche del domingo fue genial", dijo su rival Pierre Gasly. "Es una de esas carreras en las que quieres que el domingo salga bien para tener un buen motivo para festejar".

“No me preocupa en absoluto. Está haciendo un buen trabajo y se lo merece. Nada más”, dijo Norris. “No creo mucho en el impulso. Hago lo que puedo. Claramente he cometido algunos errores y no estoy al nivel que necesito, pero creo que pronto podré estar a ese nivel”, finalizó Lando luego de las preguntas con respecto a su compañero.

Lando Norris en entrevista previa al GP de Miami | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Chulada! Ferrari presenta su nueva indumentaria para el GP de Miami