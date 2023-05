Helmut Marko agradece que los Red Bull no chocaran en Miami

Helmut Marko, asesor y consejero de Red Bull Racing Team, se dijo agradecido con ambos pilotos de la escudería por no haber chocado los monoplaza durante el duelo que tuvieron en el Gran Premio de Miami, esto cuando ambos buscaban el primer puesto en dicha carrera.

El momento tenso del Gran Premio de la Florida ocurrió en la vuelta 48, cuando Verstappen salió de pits detrás del mexicano para ganarle la posición en la recta larga del Circuito Internacional Autodrome.

“Checo no estaba dispuesto a ceder así como así, y la cosa se puso un poco tensa porque los dos estaban corriendo al límite. Dijimos que en cuanto no hubiera un peligro inmediato acechando por detrás, los dejaríamos correr y gracias a Dios los dos son lo suficientemente listos como para no golpearse”, comentó Marko para el canal ORF.

En estas cinco carreras de la temporada Red Bull ha dominado en todo sentido, Verstappen ha conseguido tres victorias por dos de Checo Pérez, quien solamente en el Gran Premio de Australia no se subió al podio. Ahora los carros más veloces de la parrilla se preparan para el Gran Premio de Emilia Romangna, el cual se correrá el próximo 21 del presente mes.

