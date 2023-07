Helmut Marko aseguró que Red Bull no puede mandar a Checo Pérez a AlphaTauri

Red Bull ha confirmado la continuidad de Sergio ‘Checo’ Pérez a pesar de su mala racha en esta temporada. Christian Horner aseguró que el asiento del mexicano no corre peligro y ahora Helmut Marko confesó que, aunque tuviera un pésimo paso no podría ser mandado a AlphaTauri.

“Pérez no tiene el mismo contrato que otros pilotos en el equipo. Hay cláusulas que no permiten ciertos movimientos. Bajar al segundo equipo no se puede”, confesó el asesor de la escudería austriaca.

Además de esto, el expiloto no dudó en elogiar el trabajo que ha hecho el mexicano en Red Bull, a pesar de que ha sido opacado por su coequipero Max Verstappen en su estadía en la escudería.

“Max es un piloto excepcional. Puedes ver su capacidad en el coche. Hace poco, ¡incluso se dio cuenta por la radio de que mi móvil estaba sonando! Así que este tipo (Pérez) tiene tanto talento, velocidad y a través de estos éxitos que está flotando en el séptimo cielo y nadie se vería bien a su lado. Irónicamente, son los dos ‘viejos’, Hamilton y Alonso, los que están más cerca de él. Pero no queremos esta presión y lucha política en el equipo”, finalizó Marko.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAX VERSTAPPEN RECIBE FUERTE SANCIÓN PARA EL GRAN PREMIO DE BÉLGICA