Helmut Marko carga contra Hamilton: "No es feliz porque no es el mejor pagado"

"The Silly Season" parece haber comenzado temprano en la Fórmula 1, los supuestos movimientos en los asientos de las escuderías se mueven mas rápido de lo normal y todo apunta a que Mercedes y Ferrari estarían intercambiando pilotos para después de las vacaciones de verano.

Uno de estos movimientos, y tal vez el que más llama la atención, es el del siete veces Campeón del Mundo, Lewis Hamilton, podría ir al Cavallino Rampante por la cantidad de dinero adecuada, algo que le ha molestado sobremanera a Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull.

"Hay dos cosas que realmente molestan a Hamilton. En primer lugar, que ya no es campeón del mundo y le será difícil volver a serlo en el futuro. Sabe que no hay sitio para él en Red Bull. Y si Ferrari será mejor para él en términos deportivos que Mercedes no está escrito en piedra.

Además de la perspectiva deportiva, Lewis no es feliz porque ya no es el piloto con mayores ingresos en la Fórmula 1. Este es Max Verstappen ahora. Al menos eso podría cambiar con la ayuda de Ferrari", comentó Marko para F1-Insider

La supuesta oferta que Ferrari ha hecho es de unos 45 millones de dólares por temporada para el piloto británico, lo que claramente superaría los ingresos de Max Verstappen con Red Bull.

