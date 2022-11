Helmut Marko responde a sus críticos: "No soy cruel"

Helmut Marko es conocido por ser el asesor de Red Bull y uno de los personajes más respetados en la Fórmula 1, pues su posición es aconsejar a la escudería y realizar visorias pilotos para encontrar un talento en bruto. Es por eso que el mismo detalló más sobre como es ser el villano en el Gran Circo.

“En las carreras de autos, siempre hay una excusa para no ganar: el motor, los neumáticos, el chasis, etc. Desafortunadamente, muchos pilotos son apoyados por padres que gastan mucho dinero, a veces más dinero del que tienen, solo para cumplir el sueño de criar a un hijo que sea un famoso piloto de carreras. Es mi obligación decirles cuándo deberían ir en una dirección diferente y dejar de gastar dinero”, platicó en entrevista con Road and Track.

Helmut también es conocido por llevar a Checo Pérez a la escudería austríaca y aunque a veces ha sido duro con el mexicano, le tiene aprecio. Sin embargo, considera que estar al nivel de Verstappen es prácticamente imposible.

“Tener a Max como compañero de equipo no es una buena parte de tu carrera. Cuando Max aún no alcanzaba los 10 años, era obligado a competir o entrenador en Italia bajo la lluvia, mientras otros jóvenes pilotos eran consentidos con café caliente y pasteles mientras pasaba la lluvia. En tanto que Verstappen volvía con los dedos congelados”, comentó.

Finalmente consideró que el decir la verdad a los pilotos sobre su falta de capacidad no le parece cruel, pues solo busca lo mejor para todas las partes involucradas.

“Comparan sus coches con el de Max: ¿Tengo el mismo material?’. Ellos piensan, ‘¿Cómo puedo vencerlo?’ No pueden, por lo que intentan cambiar la configuración del automóvil o adaptar su estilo de conducción. Por supuesto que no puedes aceptar que simplemente no eres tan bueno como él. En algún momento, tienes que reconocer que, bah, hay alguien que es especial y simplemente no es posible vencerlo. Es mi trabajo hacerles entender eso. ¿Es eso cruel? No me parece”, finalizó.

