Helmut Marko sobre Checo Pérez: ‘No le daba para competir con Verstappen’

Este domingo Red Bull tuvo un día perfecto tras hacer 1-2 en el Gran Premio de Barcelona, pero el mexicano Sergio Pérez salió molesto de la pista por la orden del equipo de dejarse rebasar por Max Verstappen para ganar más puntos.

Ante esto, el asesor de la marca de bebidas energéticas, Helmut Marko, aseguró que el mexicano no podía competir con el neerlandés, por lo que el equipo hizo lo mejor para Red Bull.

“Manejaban (Max y Sergio) con diferentes estrategias. Estaba claro que Checo no habría podido terminar con ese juego de neumáticos si quería competir con Max”, dijo Marko para ORF.

Por último, aseguró que esa molestia de Checo Pérez es normal para un piloto de la Fórmula 1, pues no puede tomar con alegría el no subir al podio en primer lugar.

“Si no se hubiera quejado, no sería un verdadero piloto. Es perfectamente entendible que no responda a la orden diciendo: ‘Sí que me rebasen sin problemas’ y que hasta salude desde el coche dando el paso, es normal”, declaró Helmut Marko.

