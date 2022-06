Helmut Marko sobre Red Bull: 'Hablé con Pierre Gasly antes de renovar a Checo'

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, reveló que sí habló con Pierre Gasly previo a renovarle el contrato a Sergio Pérez. El piloto de AlphaTauri era uno de los principales candidatos para ocupar el asiento del mexicano antes de que extendiera su vínculo con la escudería austriaca hasta 2024.

"Antes de que Pérez firmara su contrato, por supuesto que hablé con Gasly. Habrá que ver qué pasa después de 2023. ¿Cuál es la alternativa para él? No creo que haya una alternativa en este momento que sea significativamente mejor que Alpha Tauri", declaró en entrevista con Formel1.

En repetidas ocasiones, el piloto francés ha asegurado que merece el lugar de Checo. A finales de la temporada 2021, Gasly mencionó en el sitio oficial de la Fórmula 1 que tiene la ilusión de regresar a Red Bull, destacando que su nivel le alcanza para 'remplazar' al tapatío.

"Creo que he mostrado un gran nivel esta temporada, mejor que en 2018 cuando recibí la oportunidad. Con mejor nivel y más experiencia este año, podría merecer una mejor oportunidad. Pero esa es la decisión y no detiene mi motivación. He estado en el lugar de Sergio y es cuestión de perspectivas.

"Mi objetivo es estar en Red Bull, y no es un secreto, quiero estar en un auto que me permita luchar por victorias y podios. Ese será siempre el objetivo, para eso trabajo cada mañana, trabajando en mí mismo, tratando de ser un mejor piloto para ganar carreras y ese es el objetivo", indicó.

