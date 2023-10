Helmut Marko vuelve a la carga contra 'Checo' Pérez: "Necesita un cambio de equipo"

Aunque 'Checo' Pérez se encuentra a cinco carreras de hacer historia y conseguir el primer 1-2 de la historia para Red Bull, sus inconsistencia ponen en riesgo la hazaña.

“Justo antes del Gran Premio de México, no querrán escuchar mi respuesta [sobre si el tapatío debería de dejar Red Bull]. Hay un miedo muy concreto [de perder el subcampeonato de pilotos]", aseguró para OE24, un medio de Austria Helmut Marko, asesor de Red Bull.

El expiloto austriaco se vio envuelto no hace mucho en una polémica debido a comentarios racistas en la que señaló que el mal rendimiento de 'Checo' se debía a que era 'sudamericano', sin embargo, el mexicano le apoyó en todo momento.

"Mi relación con Pérez es muy buena. Me apoyó enormemente [tras las declaraciones discriminatorias], al igual que Max, quien expresó firmemente su opinión a algunas personas", indicó Marko.

Pese a esto, y decir que Red Bull apoya a Checo, Helmut indicó que el tapatío debería de hacerle caso a Gerhard Berger y cambiar de aires.

"No hay que olvidar: yo fui quien trajo a Checo. Pero Verstappen es simplemente el destino que le espera ahora. Ese ya fue el caso de Gasly. Visto así, la afirmación de Berger es acertada: Pérez necesita un cambio de clima y de equipo. Ahora veamos cómo van las dos próximas carreras. Pero el equipo y él son conscientes de que están en crisis”, finalizó Marko.

Gerhard indicó que se ve reflejado en el mexicano y que debería cambiar de escudería para retomar fuerza. “¡PER tiene que dejar @redbull! Es como entonces entre Ayrton Senna y yo: no tenía otra opción. PER necesita un equipo en el que pueda volver a crecer. Necesitas un compañero al que puedas vencer para que logres retomar fuerza. PER no podrá hacer eso al lado de Max VER. Solo se debilitará, porque los errores aumentarán", indicio para ServusTV.

