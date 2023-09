Hulkenberg sobre Haas tras el GP de Italia: 'Somos terriblemente malos'

El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 resultó en un desafío desalentador para el equipo Haas, dejando a Nico Hulkenberg con una sensación de frustración. El piloto alemán se vio atrapado en una lucha constante contra el bajo rendimiento de su monoplaza, lo que lo llevó a cruzar la línea de meta en la decimoséptima posición. Su compañero de equipo, Kevin Magnussen, tampoco tuvo un destino mucho mejor, terminando en el decimoctavo lugar.

La incapacidad de Haas para romper su racha de decepciones ha dejado a Hulkenberg descontento con el rendimiento del VF-23. A medida que avanzan las carreras, este equipo estadounidense parece estar quedando atrás en comparación con sus competidores. Aunque actualmente ocupan el octavo lugar en la clasificación, las deficiencias de Haas se están volviendo cada vez más evidentes en la parrilla de la Fórmula 1.

Mientras equipos como McLaren, Aston Martin e incluso Williams han mostrado mejoras notables en los últimos 12 meses, Haas parece estancado en su desarrollo. La falta de actualizaciones en su monoplaza es un recordatorio doloroso de su posición en la jerarquía de la Fórmula 1. Hulkenberg no escatimó palabras al expresar su descontento después de la carrera en Monza, enfatizando la difícil situación en la que se encuentra Haas.

"Somos terriblemente malos en comparación con la competencia. Somos el único equipo que no trajo mejoras a Monza. Quienes hacen tan poco no pueden esperar mucho. No merecemos puntos aquí, y eso es un hecho. Debemos aceptarlo ahora", comentó Hulkenberg visiblemente frustrado. Además, agregó: "En 14 días, continuaremos por un camino que tal vez nos convenga un poco mejor... No espero grandes sorpresas".

A principios de 2023, el director del equipo, Guenther Steiner, había prometido un sólido plan de desarrollo para evitar la tradicional caída de rendimiento del equipo en mitad de la temporada. Sin embargo, este plan no se ha materializado, y el rendimiento del equipo apenas ha experimentado mejoras. El manejo de los neumáticos sigue siendo un problema destacado para Haas, y a pesar de algunos escrutinios en torno a la actuación de los pilotos, las limitaciones presupuestarias y la falta de recursos continúan siendo desafíos apremiantes para el equipo.

