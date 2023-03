Jay Franco y la petición que le hizo a Checo Pérez: "Chin... a Verstappen"

Jay Franco le hizo una especial petición a Sergio 'Checo' Pérez y esa es que se "Chin...a Verstappen".

"Chín... a Verstappen, máximo respeto como corredor porque es muy bueno, pero yo soy de los que después de todo lo que pasó se me salió del corazón y ya no lo apoyo. Apoyo a Red Bull, pero solo por Checo. Este cuat no sabe lo que es el compañerismo", expresó Franco.

Además, el cantante mexicano, nacido en Jalisco, famoso por su tema "De 0 a 100 Checo Pérez", se atrevió a asegurar que el piloto mexicano de Fórmula 1 lleva el nombre de México a todo el mundo, ya que lo conocen en todos lados y eso es bueno para el país.

"Tuve la oportunidad de ir al Mundial de Qatar y en todos los partidos mucha gente nos mencionaba a Checo Pérez, incluso sin hablar español", expresó Jary, que aseguró que le encantaría que su paisano continúe manteniendo a México en lo más alto.

Con motivo del éxito de su sencillo basado en la carrera de Checo, el cantante ofreció una entrevista a Marca México, donde se atrevió a asegurar que el piloto de Red Bull es uno de los cinco mejores deportistas mexicanos de la historia, basándose en la temporada del 2022, donde Pérez acabó tercero en el campeonato de pilotos, pero pudo ser segundo.

Familia! Despertamos con una gran noticia "De 0 a 100 Checo Pérez" cerró por segunda semana en el no. 1 de Monitor Latino en la categoría de Popular / Audiencia y nada de esto sería posible sin su apoyo, muchas gracias a todos y a seguirle dando para adelante! Animo familia! pic.twitter.com/U6ngcD2Mv4 — Jary Franco (@Jaryoficial) March 6, 2023

"Pudo ser segundo lugar si Verstappen nos hubiera echado la mano, pero haber logrado el tercero fue algo histórico. Ojalá pase más veces, aunque va a ser complicado", expresó el vocalista.

.

Aunque su canción más famosa, está por alcanzar los 2.5 millones de visualizaciones, lleva el nombre de Checo Pérez, Jary aclaró que "no es un corrido para Checo"; sin embargo, expresó que el conductor tapatío es un ejemplo de persona triunfadora, a quien le pidió mantenerse sencillo y que no pierda el piso.

