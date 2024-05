Kevin Magnussen no recibió sanción por incidente con Checo Pérez en Mónaco

El Gran Premio de Mónaco es uno de los más antiguos y tradicionales de la Fórmula 1. Sin embargo, el tamaño de los monoplazas ha incrementado de manera considerable, incluso hasta llegar al doble de las dimensiones que tenían hace años, lo que lo vuelve un circuito difícil de conducir y propenso a los accidentes.

Así quedó claro este año, cuando en la salida Kevin Magnussen contactó a Sergio 'Checo' Pérez por detrás y provocó una bandera roja. Si bien el mexicano salió lento de la Curva 1 y se cerró un poco en la recta, en la repetición parece que el danés sí tenía tiempo y espacio para evitar el choque.

No obstante, el piloto de Haas responsabilizó al mexicano. "Yo iba de frente junto al auto de checo y no me dejó ningún espacio. Yo estaba ahí, no salí de la nada. Me sorprendió quedar en el muro de esa forma. El confiaba en mí para desaparecer de pronto… y no lo sé", fueron las palabras de Magnussen, que no recibió sanción por lo ocurrido.

Según se informó durante la transmisión, antes del relanzamiento, dirección de carrera decidió no investigar el incidente y lo calificó como un incidente de carrera. La resolución generó polémica, por la gravedad de lo ocurrido y las condiciones en que finalizó el RB20.

Magnussen se salvó de la suspensión tras choque con Checo Pérez

La decisión de la FIA de no investigar ni sancionar lo ocurrido fue un alivio para el piloto danés, que llegó a Mónaco al límite en puntos de la Superlicencia, documento que permite a los pilotos competir en la Fórmula 1. Se introdujo en 1990 con el objetivo de que no “cualquiera” dispute un gran premio y así evitar ciertos peligros.

Magnussen se ha ganado varios puntos en la Temporada 2024 por su manera de conducir para defender a su compañero Nico Hulkenberg. Sobre todo trascendió en el Gran Premio de Miami, donde tuvo una conducción peligrosa con Lewis Hamilton y llegó a 10 puntos en la Superlicencia.

En caso de alcanzar los 12 puntos, Magnussen (o cualquier piloto que alcance esta cantidad) recibirá una carrera de suspensión. Por ahora, el danés se salvó en Monte Carlo, pero de continuar así, podría perderse una carrera pues todavía queda más de la mitad de la temporada.

