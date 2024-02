La Fórmula 1 provocaría un retiro prematuro de Max Verstappen

La nueva temporada de la Fórmula 1 será la más larga de todos los tiempos con 24 Grandes Premios, algo que no ha sido del agrado de los pilotos, quienes piensan que ya es un número exhaustivo de carreras en un año. Uno de ellos es el tricampeón del mundo Max Verstappen, quien se ha convertido en el mayor crítico de la Máxima Categoría, asegurando que no se ve corriendo 10 años más con este número de carreras en un año.

“Creo que ya estamos muy por encima del límite de carreras. Todavía sé que soy joven, pero sé que no voy a estar 10 años más haciendo 24 carreras al año. Hay que pensar en la calidad en lugar de la cantidad, y por mi parte, lo he dicho con anterioridad, esto no es sostenible.

“Adoro las carreras y lo hago fuera de la F1 también, pero llega un punto en el que evalúas la calidad de vida y cuánto tiempo pasas alejado de tu casa por hacer un deporte que amas”, dijo Verstappen previo al GP de Bahréin.

El neerlandés admite que actualmente no es un problema, debido a que aún es muy joven de 26 años, sin embargo, más grande preferirá enfocar sus energías en otras cosas, que viajando por el mundo para correr 24 carreras.

“Llegará un momento en el que prefiera estar en mi casa y centrarme en otros proyectos. Porque es una locura lo que tienes que hacer y lo adoro, ahora no es un problema, pero con los años esto cambiará. Y si hay que empezar a rotar pilotos, esto ya es una locura.

“Así es como me siento, pero al final depende de la F1 y de lo que quieran hacer por sus pilotos. Sería una auténtica pena si algunos pilotos quieren acortar su carrera por esto”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FÓRMULA 1: MERCEDES APOSTÓ POR EL FUTURO, ASEGURÓ TOTO WOLFF