Lando Norris justificó su actitud frente a Max Verstappen

Lando Norris y Max Verstappen tienen una buena amistad fuera de las pistas de Fórmula 1. Sin embargo, arriba de los autos les ha tocado enfrentarse en ocasiones, en las cuales se llegó a cuestionar la facilidad con la que el británico cedía la posición ante neerlandés.

Ello ha provocado críticas contra el piloto de McLaren, a quien se señala de mostrar mayor disposición con otros pilotos como Lewis Hamilton, y no con el campeón del mundo, por la amistad que tiene con él. "Creo que una de las áreas en las que he hecho un buen trabajo este año es en la lectura de las situaciones en las que me encuentro, sabiendo contra quién estoy compitiendo y contra quién no".

"Sé que al final es una carrera, pero la probabilidad de perder una posición con Max en Austin, y cómo corrí con Lewis frente a cómo lo hice con Max, al final sabía que iba a perder posiciones con ambos. No es una mala actitud, es ser realista y honesto con las situaciones en las que me encuentro", declaró Norris a Motorsport.

Añadió que en esa ocasión consideró que tenía cero probabilidad de mantener al piloto de Red Bull, porque iba muy rápido y con poca degradación de neumáticos. Además insistió que defenderse se un rival que eventualmente le va a superar no tiene caso y puede perjudicar por el desgaste de las gomas.

"No tiene sentido arruinar la longevidad de tu carrera intentando competir con una persona que tiene un 99% de posibilidades de ganarte porque va en un coche más rápido. Cuando Lewis me adelantó fue a falta de seis vueltas o así. Llevaba neumáticos mucho más frescos, así que quizá no sea la mejor razón para competir contra él, pero había muchas más posibilidades de mantenerle detrás que con Max", reiteró.

Por último, reconoció que le encantaría tener más herramientas para pelear con Verstappen, y que es fácil hacer juicios sin tener el panorama completo. "¿Me hubiera encantado ser más contundente y hacer una mejor defensa? Absolutamente. ¿Por qué no iba a hacerlo? Me encantan las carreras y eso es lo que quiero hacer. No quiero ceder nunca una posición a nadie. Especialmente a Max. La gente de fuera es demasiado rápida para juzgar. En todo caso, me dan más ganas de ganar a alguien si soy amigo suyo que si no lo soy", finalizó.

