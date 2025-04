Lando Norris vuelve a fallar, mientras que Max Verstappen se lleva la pole del GP de Arabia Saudita

McLaren es la mejor escudería actualmente en la Fórmula 1, pero su piloto líder no está a la altura en momentos clave. De nueva cuenta, Lando Norris volvió a temblar y fallar para entregarle la pole position del Gran Premio de Arabia Saudita a Max Verstappen, quien amenaza la cima del serial.

Verstappe arrebató la pole a Piastri | AP

Con un dominio amplio sobre los sobrevivientes en la Q3, Lando salió a la pista de Jeddah para asegurar la posición de honor para la carrera del domingo. Sin embargo, el británico tiene un tope mental muy bajo y tras rozar el bordillo de la curva número 5 viró el volante de su MCL39 de manera violenta para terminar en el muro árabe.

Lando se estrelló contra el muro en la Clasificación | AP

Ya sin Norris en la pista, Verstappen retomó el control de las acciones de forma espectacular y, a diferencia del británico de McLaren, Max coqueteó con los muros, pero sin tocarlos para irse a la punta, la cual mantuvo pese a la presión del otro monoplaza papaya, Oscar Piastri, y de George Russell, de Mercedes, para ganar por una milésima la pole, su segunda en Arabia Saudita, igualando al mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

A tantalising grid is set! 👊



Here's how the field will line up for tomorrow's Saudi Arabian Grand Prix 👇#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/SHGqzSMob6

— Formula 1 (@F1) April 19, 2025