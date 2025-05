Leclerc habló sobre el cambio de posiciones con Hamilton: “Sainz nos estaba metiendo mucha presión”

Un momento tenso se vivió en el equipo de Ferrari durante la carrera del Gran Premio de Miami, y es que en un tramo de la competición se midieron en un mano a mano; Carles Leclerc, Lewis Hamilton y Carlos Sainz.

Ferrari l CRÉDITO:AP

El drama se encendió cuando Lewis Hamilton devolvió la posición a su coequipero cuando previamente este le había dado paso al británico en busca de contrarrestar al español; sin embargo, el británico lanzó un mensaje caliente a los ingenieros: “¿Quieren que lo deje pasar a Sainz también?".

Tras esto, Charles Leclerc habló de lo sucedido sobre el asfalto: “La verdad es que no sabíamos, no podía saber que estaba tan cerca de nosotros Carlos Sainz, de repente estaba metiéndonos bastante presión y lo que necesitábamos era responder ante eso”.

F1 l CRÉDITO:AP

Leclerc sobre el coche

Charles Leclerc resaltó los problemas del coche y aseguró que la velocidad no es su fuerte para estos momentos: “Llevo cuatro carreras diciendo, es decir, desde el triplete y esta carrera, que estamos extrayendo todo el potencial del coche”.

“En el triplete demostramos que es más, pero aquí no lo hemos conseguido en absoluto. Tenemos que entender por qué. No he tenido las mismas sensaciones que en el triplete y tenemos que entender por qué no somos lo suficientemente rápidos”, catapultó.

Leclerc l CRÉDITO:AP

Con la confianza en el auto

Leclerc fue sincero ante los problemas pero también resaltó su confianza: “¿Creo en el coche? Siempre en él. Después de un día así la frustración es alta y no quiero ser positivo. Pero creeré hasta el final y lo daré todo hasta el final. Pero tenemos que mejorar el coche. Por ahora no estamos ahí. Hoy ha sido una carrera difícil”.

