Lewis Hamilton elogia el Gran Premio de Las Vegas: 'Es como Bakú, pero mejor'

El Gran Premio de Las Vegas levantó muchos comentarios previamente, más negativos que positivos. El ejemplo más claro de quien se le fue a la yugular, fue Max Verstappen quien no le daba el beneficio de la duda al GP debutante.

Sin embargo, hubo corredores como Lewis Hamilton que se reservaron sus comentarios y que prefirieron primero tocar la pista para después hacer uso de la palabra.

“La carrera fue genial. Ha sido una de las mejores. Tanta gente, todos los medios de comunicación, todo el mundo ha sido tan negativo sobre esta carrera y sobre el espectáculo y todo eso, yo estaba (como) déjalo ser y veamos cómo va. Gran carrera. Es como Bakú, pero mejor”, dijo el británico a los medios presentes en el GP de Las Vegas.

La Ciudad del Pecado es popular por todas las diversiones y shows de entretenimiento que ofrece, por lo que la mayoría de los comentarios del entorno de la F1 eran de qué había más atenciones al lado del espectáculo que a lo deportivo, teoría que fue errónea, pues dentro de la pista la emociones fueron al por mayor.

Hamilton por su parte, se concentró en hacer una buena carrera y todo lo tomó muy natural: “No he visto ningún espectáculo, así que no lo sé. No me he fijado en ese aspecto”, señaló.

Además, él considera que las críticas y comentarios negativos nacieron por el simple hecho de que Estados Unidos ya tiene tres Grandes Premios y los que lo atacan son gente de otras nacionalidades que están acostumbrados a las carreras europeas.

"Pero como he dicho, ha habido mucha negatividad por tener tres grandes premios en Estados Unidos y la gente habla de recuperar las viejas carreras clásicas de Europa", continuó.

"Pero ésta ha sido una carrera mejor que la mayoría de los circuitos a los que vamos. Así que me quito el sombrero ante la gente que dirige el espectáculo y estoy deseando volver y, con suerte, hacer una carrera mejor aquí el año que viene", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHRISTIAN HORNER ELOGIÓ A CHECO PÉREZ TRAS EL GP DE LAS VEGAS: 'ESTUVO BRILLANTE HOY'