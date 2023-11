Fernando Alonso tras contacto en la primera curva: 'Pensé que se había acabado'

El Gran Premio de Las Vegas ya es historia, sin embargo, la carrera dejó mucho que hablar, especialmente con la primera largada donde más de un piloto terminó abandonando los límites del circuito, incluyendo a Fernando Alonso.

El piloto de Aston Martin tuvo un fin de semana complicado al tener que empezar el Gran Premio desde el noveno puesto en la clasificación y tener un contacto al inicio de la carrera que le hizo dar trompo y caer a los últimos puestos.

Alonso reconoció que tras el incidente el los primeros segundos de la carrera, pensó que no podría seguir compitiendo. Afortunadamente logró mantener su monoplaza en carrera y sumar dos puntos más en su cuenta.

“Salí bien, pero en la primera curva hice un trompo o no sé si me toqué con alguien o no, porque todavía no he visto la repetición. Perdí el coche ahí y cuando vi al Alfa Romeo justo en frente mío pensé que la carrera se había acabado. Pero luego, con el coche de seguridad y todo pude entrar de nuevo en la lucha y sumar puntos al final me deja con buen sabor de boca porque en la primera curva pensé que se había acabado”, comentó al terminó de la carrera.

A pesar del incidente al inicio de la carrera, el piloto andaluz reconoció que el resultado final fue bueno, no sólo para él, sino que para el equipo al tener a los dos pilotos dentro del top 10.

“Dentro de lo que cabe… décimo en la crono, 9º en carrera, los dos coches en los puntos, hay que ver el lado positivo”, finalizó el español.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ CONFESÓ QUE NO PUDO ESCAPARSE DE LECLERC POR DAÑOS EN EL AUTO