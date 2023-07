Lewis Hamilton explica el choque del mexicano: "Pérez fue lento"

Lewis Hamilton sufrió en el sprint de cara al Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, ya que el británico sufrió un contacto con el monoplaza de Sergio 'Checo' Pérez, ocasionando no solo que el mexicano ya no pudiera terminar esta sesión, sino que sancionaron al piloto de Mercedes Benz con cinco segundos.

"Fui por un espacio, él fue lento al pasar por la [curva] 14, subí por dentro, estaba a más de medio auto por dentro. Si no vas por un hueco, entonces ya no corres", comentó Hamilton tras finalizar el sprint de cara al GP de Bélgica.

Además, la FIA castigó con cinco segundos a Hamilton, causando una molestia para el propio británico, ya que cree que buscan disuadirlo para que ya no compita dentro de la Fórmula 1.

"No obtienes muchos puntos. Por supuesto, hubiera sido bueno terminar cuarto, pero realmente no me importa terminar cuarto, quiero ganar. Entonces, cuarto o séptimo, realmente no hace una diferencia para mí", sentenció Lewis.

El piloto británico saldrá en el tercer lugar en el Gran Premio de Bélgica, siendo superado por Sergio Pérez, que se encuentra en el segundo puesto, mientras que el líder de cara a esta carrera es Charles Leclerc.

