Lewis Hamilton lanzó dardo a equipos de la F1: 'Yo rediseñé el volante y todos me copiaron'

Lewis Hamilton no ha logrado acaparar los reflectores en la presente temporada de la Fórmula 1, pues a pesar de ser siete veces campeón del mundo, no ha ganado ni una sola carrera y en el Campeonato Mundial de Pilotos se encuentra por debajo de su compañero, George Russell.

Sin embargo, el británico hizo que las miradas se fueran con él previo a que se lleve a cabo el Gran Premio de Estados Unidos. Y es que durante una entrevista con CNA Luxury, lanzó un dardo a los equipos de la máxima categoría de automovilismo, pues asegura que fue él quien innovó en el diseño del volante.

"Lo que mucha gente no sabe es que rediseñé el volante cuando estaba en McLaren y cuando llegué a Mercedes hice lo mismo. Todos los demás equipos copiaron el volante", aseguró.

Asimismo, Hamilton señaló que tuvo que patentarlo en su momento, y agregó que no ha sido la única parte que ha modificado de su auto a lo largo de su exitosa carrera, pues considera que le permite explotar su creatividad.

"Todos los volantes eran circulares. Ahora, hay una parte superior y el mango baja, pero no se une a la parte inferior. ¡Debería haberlo patentado! Esto es algo de lo que estoy muy orgulloso, me encanta trabajar con la ergonomía del coche.

"También he diseñado mi asiento en el 'cockpit'. Lo limé y ha sido prácticamente el mismo durante diez años con el equipo. También hemos rediseñado los pedales con los ingenieros. Esas son las cosas que me gustan hacer, ya que me permiten aprovechar un poco mi creatividad", explicó.

Lewis Hamilton buscará sumar su primer triunfo en la temporada este fin de semana cuando se realice el Gran Premio de Estados Unidos. El británico solamente ha logrado subir al podio en seis ocasiones, un hecho que era difícil de pensar hace apenas un año.

