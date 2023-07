Lewis Hamilton tras el GP de Hungría: 'Necesitamos ir en la dirección de Red Bull'

Red Bull volvió a demostrar la superioridad del RB19 en el Gran Premio de Hungría, donde Max Verstappen se llevó el triunfo con facilidad y Checo Pérez logró remontar desde la novena posición para terminar en el podio.

Por ello, Lewis Hamilton explicó que Mercedes debe ir en esa la dirección de la escudería austriaca, algo que ya ha repetida en varias ocasiones.

“En general, tenemos más ala trasera que el resto, como puede ser Red Bull, por ejemplo. Parece que tienen más carga aerodinámica en su fondo plano. Soy muy repetitivo, no paro de repetir al equipo de que necesitamos ir en esa dirección. No me importa si es con el coche de este año o ya con el de 2024″, dijo en entrevista para Sky Sports.

Además, el piloto británico explicó que sabía que no podría ganar la carrera pese a haber iniciado desde la pole position y pidió al equipo seguir trabajando, pues ahora McLaren también ha demostrado ser más rápido.

“Estamos muy lejos de derrotar a los Red Bull en ritmo de carrera y ahora también estamos detrás de los McLaren. Tenemos que seguir apretando. Sabía que no iba a poder ganar hoy y ya me habían dicho desde el equipo que sería medio segundo más lento que ellos. La victoria se me había escapado, pero quizá podría haber acabado tercero”, agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: RALF SCHUMACHER VE FUERA A ‘CHECO’ PÉREZ DE RED BULL: “SUS DÍAS ESTÁN CONTADOS”