Marko sobre monoplaza de Checo y Verstappen: 'No llegaba combustible a su motor'

La temporada 2022 de la Fórmula 1 no comenzó de la mejor manera para Red Bull, pues tanto Max Verstappen como Checo Pérez tuvieron percances con el monoplaza, lo que provocó que no pudieran terminar la primera carrera en Bahréin.

Ante dicha situación, Helmut Marko, asesor principal de Red Bull, explicó la razón por la cual ambos pilotos tuvieron que abandonar el Gran Premio. "El problema fue que no llegaba suficiente combustible a su motor", dijo para Sky Sports.

Por otro lado, evitó dar pretextos y agregó que no fue el mejor día para la escudería. "También fuimos demasiado lentos, no tuvimos oportunidad en el Sector 2. En términos de estrategia, tampoco estuvimos en nuestro mejor momento. Subestimamos el socavado. No fue nuestro día", comentó para ORF.

"No tenemos una explicación concluyente. Es algo que debe haber sucedido de nuevo. Ya sea un defecto, en la electrónica o lo que sea, ahora son solo conjeturas", sentenció.

Por su parte, Horner elogió el desempeño y el monoplaza de Ferrari, afirmando sentirse feliz por tener un auto competitivo. "Incluso si hubiéramos pasado a Leclerc, su velocidad hubiera sido suficiente. Tenían un auto más rápido, felicitaciones para ellos. Lo positivo es que tenemos un auto competitivo, tenemos que resolver los problemas rápidamente", concluyó.

