Max Verstappen criticó el nuevo monoplaza de Mercedes: 'Es bastante feo'

Previo a que iniciaran las pruebas de pretemporada en Bahréin, Mercedes modificó su nuevo monoplaza eliminando los paneles laterales del mismo. Ante ello, pilotos como Max Verstappen dudaron de la legalidad del mismo en la Fórmula 1 y criticó el aspecto del mismo.

"No sé si el W13 es legal, pero es bastante feo, ¿no? No tiene buena pinta, incluso el color es feo", dijo el neerlandés quien también aseguró que no le tomará tanta importancia y únicamente se concentrará en su desempeño para esta temporada.

"No estoy preocupado. Sólo podemos centrarnos en nosotros mismos. Dije esto muchas veces el año pasado y tenemos que hacerlo de nuevo este año, incluso aunque los coches parezcan un poco diferentes. Hay muchas cosas desconocidas sobre las que necesitamos aprender, así que no estoy preocupado en absoluto", mencionó Verstappen.

Sin embargo, Ross Brawn aseguró que los cambios al W13 darán mucho de qué hablar. "No hay duda de que el concepto de Mercedes es algo que no habíamos previsto. Es una interpretación muy extrema del reglamento e inevitablemente va a haber mucho debate", dijo.

