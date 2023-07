Max Verstappen luego de ganar en Silverstone: "Tuvimos una salida terrible"

La victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña no fue cosa fácil, así lo aceptó Max Verstappen, quien se tuvo que imponer a unos hombres de McLaren que salieron con todos los deseos de ganar en casa, y un Lewis Hamilton, que tuvo una segunda parte de carrera digna de obtener bandera a cuadros.

Verstappen circuló las primeras cuatro vueltas en segundo lugar, ya que Lando Norris le ganó en la arrancada. Pese a que desde entonces no soltó el primer sitio, la presión que le aplicó tipos como Norris, Hamilton y hasta el mismo Oscar Piastri no le hicieron una carrera sencilla.

“Hemos tenido una salida terrible y tenemos que analizar por qué. Después de eso, los McLaren eran increíblemente rápidos, especialmente Lando (Norris), y me costó un par de vueltas adelantarle. Finalmente, he podido ganar un poco de espacio y ya fui más tranquilo. Tras el coche de seguridad, con el neumático blando, fue un poco más complicado mantener el ritmo, así que mantuvimos una diferencia de unos tres segundos. Llegamos a 11 victorias seguidas para el equipo, creo que es algo increíble, pero no ha sido fácil hoy”, afirmó el líder de la tabla de pilotos y actual bicampeón del mundo.

Verstappen declaró que no quedó satisfecho con la salida, pues al verse superado por Lando, le pudo haber costado la carrera, por fortuna y gracias al trabajo del equipo, se logró dejar atrás al piloto de McLaren.

“Sí, la verdad es que la salida fue terrible. Tenemos que analizarlo, porque las últimas salidas fueron bastante mejores. Hoy fue un poco más emocionante, tuve que pelear con Lando, me gusto, ya luego nos mantuvimos en la zona de DRS, tenía mucho ritmo”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ TRAS EL GP DE SILVERSTONE: "TENEMOS QUE MEJORAR EN LOS SÁBADOS"